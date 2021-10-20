Актуальное расписание пунктов вакцинации в Великих Луках
График работы мобильных пунктов вакцинации в Пскове и Великих Луках опубликовали в официальном Telegram-канале Псковский области.
В Великих Луках действуют два пункта вакцинации:
- ТЦ «Апельсин» - с 10 до 17 пн-пт (с 14 до 14.30 перерыв), с 11 до 14 сб-вс;
- ТЦ «Рубин» с 9 до 17.
В Пскове работают пять пунктов вакцинации:
- СРЦ «Простория» - с 8 до 16 пн-пт, с 9 до 16 сб-вс;
- ТЦ «Империал» - с 10 до 20 пн-сб, с 10 до 15 вс;
- ТЦ «Акваполис» - с 10 до 15 ежедневно;
- ТЦ «Фьорд Плаза» - с 12 до 20 ежедневно;
- СК Ледовый дворец - с 8 до 18 ежедневно.
Также вакцинироваться можно в Пскове в прививочных кабинетах Псковской городской поликлиники.
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