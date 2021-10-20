Справочную службу 053 выдвинули на премию «Народное признание – 2021»

14:07, 20 октября 2021, ПАИ

Справочная служба 053 выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Сервис». Заявка поступила от самой организации.

Служба на протяжении 20 лет оперативно предоставляет актуальную информацию о товарах, услугах и контактной информации для населения и бизнеса Пскова и Псковской области с помощью номера 053, сайта поиска товаров и услуг, регионального портала и группы в соцсети «ВКонтакте».

Также справочная служба информирует граждан по вопросам здравоохранения, предоставляя контактные данные медицинских учреждений и вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, и по вопросам учреждений городского хозяйства и аварийных ситуациях.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.