В 35 регионах заболеваемость ковидом превышает показатели по РФ

14:48, 20 октября 2021, ПАИ

В 35 регионах заболеваемость ковидом выше, чем в среднем по РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства 20 октября.

По её словам, эпидемиологическая ситуация в России становится сложнее. За сутки число новых случаев приближается к 35 тыс. В России занято 86,6% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Особую тревогу вызывает рост смертности от ковида - порядка 1000 граждан умирают ежедневно.

Татьяна Голикова уточнила, что для того, чтобы остановить развитие ситуации, в 79 регионах введена вакцинация отдельных категорий граждан. Фиксируется наращивание темпов вакцинации, но этого недостаточно, добавила вице-премьер. В целом по стране сейчас более 45% граждан имеют иммунитет. «На прошлой неделе на портале стопкоронавирус.рф начали публиковать данные о вакцинации, чтобы оценить происходящее в каждом регионе. Текущих мер недостаточно, чтобы переломить те тенденции, которые мы видим», - констатировала Татьяна Голикова.