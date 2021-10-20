Авиакомпании будут проверять QR-коды у пассажиров из-за границы
Роспотребнадзор разработал порядок контроля авиакомпаниями наличия у пассажиров QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на портале госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Сейчас эту проверку осуществляют сотрудники Роспотребнадзора по прибытии человека в страну.
«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для реализации постановления главного государственного санитарного врача России <...> «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» при участии авиакомпаний разработан примерный порядок контроля наличия у пассажира QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в Россию на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести его апробацию в качестве «пилотного» варианта в течение двух месяцев.
В соответствии с документом в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент будет просить гражданина России представить на своем мобильном устройстве либо на бумажном носителе PDF-файл (QR-код) анкеты, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах. В случае его отсутствия он предложит пассажиру заполнить анкету.
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