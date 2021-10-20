Как отличить осеннюю хандру от депрессии, обсуждают в медиацентре ПАИ
Насколько сегодня актуальна проблема депрессивных состояний, стали ли люди чаще страдать от психических расстройств во время пандемии, как отличить осеннюю хандру от серьезной депрессии, о способах профилактики и лечения говорим 20 октября в Медиацентре ПАИ с врачом-психиатром Марией Трофимовой.
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