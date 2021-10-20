Владимир Путин считает необходимым предоставлять два выходных для прививки
Владимир Путин поддержал идею о предоставлении россиянам двух выходных дней после вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил во время совещания с кабинетом министров 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Два дня посидеть дома после прививки – пойдет на пользу, - отметил президент. – Надо посмотреть, как можно использовать этот механизм».
Глава государства подчеркнул, что у каждого человека реакция на прививку разная, и отметил, что у него была температура после введения второго компонента вакцины.
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