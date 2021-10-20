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Чем отличается депрессия от хандры, объяснила псковский психиатр

Чем отличается депрессия от хандры, объяснила врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября. 

«Хандра и грусть могут быть связаны с событиями в жизни, но не длятся дольше двух недель, человек может сам поднять себе настроение, не разучивается получать радость от мелочей. Состояние хандры не влияет на функционирование человека и самооценку.  А вот депрессия длится больше двух недель и влияет на функционирование. Если депрессия легкая, человек может заставить себя что-то делать, когда она нарастает, выполнять обязанности становится тяжело и это уже сказывается на работе. В быту тоже начинает сказываться. Это проблема, на уровне физической боли. Появляются также проблемы со сном», - пояснила врач.​

По словам специалиста, депрессия находится на третьем месте в качестве причины нетрудосопосбности, на первом - инфекционные заболевания, на втором — сердечно-сосудистые. «А у женщин депрессия уже занимает первое место», - уточнила Мария Трофимова.

 

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