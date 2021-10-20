Циклон «Игнац» принесёт в Псковскую область мокрый снег и гололед

16:29, 20 октября 2021, ПАИ

Циклон «Игнац» принесёт в Псковскую область шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и гололед. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад». Аналогичная непогода ждет Новгородскую, Вологодскую, Мурманскую области и Карелию.

Филиалы компании «Россети Северо-Запад» в регионах работают в режиме повышенной готовности. 502 аварийные бригады и 986 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. В случае необходимости 195 дизельных генераторов общей мощностью 12 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до пятницы. Специалисты компании обратили внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.