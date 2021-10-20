QR-код должны предоставить депутаты для участия в ближайшей сессии областного Собрания

16:32, 20 октября 2021, ПАИ

Наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию, или документа о недавно перенесённом заболевании станет определяющим для участия в ближайшей сессии областного парламента. Такое решение единогласно принял Совет Собрания. Заседание назначено на 28 октября, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Требование распространится и на депутатов, и на всех приглашённых – докладчиков, представителей органов власти, журналистов. Вход в зал заседаний будет ограничен.

Предложение коллегам озвучил председатель регионального парламента Александр Котов. «Эпидемиологическая ситуация очень тяжёлая, при этом 90% заболевших не были вакцинированы. В ближайшее время ситуация вряд ли поменяется в лучшую сторону, по крайней мере, быстро это не произойдёт. Сейчас в регионе развёрнуто 1035 коек. Если ситуация будет ухудшаться, начнутся проблемы с оказанием плановой медпомощи. Уже достаточно примеров, когда люди месяцами не могут пройти исследования, необходимые для госпитализации. И если сейчас мы слышим голоса так называемых антиваксеров, возмущённых принуждением к прививке, то потом будет гораздо больше жалоб на отсутствие медпомощи, когда к этому есть серьёзные показания. Давайте действовать чётко в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - обратился к депутатам Александр Котов.

Спикер напомнил, что у Собрания есть возможность проведения заседаний с использованием режима видео-конференц-связи, но уточнил, что в повестку первой после длительного перерыва сессии включены три вопроса, требующие очного присутствия депутатов – речь идёт о назначении мировых судей, представителей в квалификационной комиссии при адвокатской палате и аудитора Счётной палаты.

Александр Котов также обратил внимание, что в указе губернатора участие в мероприятиях допускается при наличии одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сведений о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев. Речь о предъявлении отрицательного теста не идёт. «Это должно касаться всех. Ни одного человека в зале без наличия этих документов быть не должно. У каждого есть выбор – сделать прививку и участвовать в мероприятиях либо ограничить контакты и ожидать окончания пандемии», - озвучил предложение Александр Котов.

Олег Брячак в продолжение темы поинтересовался, нельзя в таком случае допустить возможность участия в заседании без защитной маски, но несколько депутатов, в том числе имеющих медицинское образование, обратили внимание коллеги, что вакцинация снижает риск заболевания, но полностью не исключает его, главное преимущество вакцинации – снижение вероятности тяжёлого течения болезни.

Алексей Севастьянов предложил такие же ограничения ввести для других мероприятий парламента, например для заседаний комитетов. «Шесть депутатов, аппарат, приглашённые – тоже в итоге немало участников», - обратил внимание председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению. По решению Совета Собрания, необходимость введения дополнительных требований определит каждый комитет с учётом повестки и предполагаемого количества участников.

В завершение Александр Котов напомнил, что в областном Собрании депутатов в ближайшее время пройдёт очередной этап прививочной кампании, которая позволит и депутатам, и сотрудникам аппарата привиться от гриппа, ревакцинироваться от коронавирусной инфекции либо привиться впервые, если по каким-то причинам это не было сделано ранее.