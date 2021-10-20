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Происшествия

В Новосибирске задержали мошенника, похищавшего деньги у псковичей

35-летний уроженец Новосибирска подозревается в совершении нескольких дистанционных мошенничеств в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, с августа по середину октября 2021 года молодой человек совершил несколько хищений у псковичей на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Общий причиненный материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Злоумышленник звонил потенциальным жертвам и представлялся родственником, попавшим в беду. Доверчивым псковичам подозреваемый предлагал решить все по телефону и предотвратить возможное уголовное наказание за совершенное ДТП. За деньгами приезжали работники такси. Им мужчина пояснял, что деньги – возвращенный приятелем долг, его нужно положить через ближайший банкомат на счет. При этом фигурант уголовного дела для переводов пользовался пластиковыми картами третьих лиц. Их владельцам новосибирец обещал проценты от переведенных сумм.

Молодого человека задержали в Новосибирске сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову и коллеги из областного управления МВД. Во время следственных мероприятий задержанный пояснил, что после каждого удачного звонка он менял сим-карту и смартфон, с которых звонил, а старые средства связи выбрасывал в реку Бердь поселка Маслянино Новосибирской области.

По данному факту возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Еще в 5 аналогичных мошенничествах фигурант признался во время следственных действий. Полицейские также установили и опросили людей, на чьи имена были оформлены банковские карты. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При проведении обыска у молодого человека был изъят мобильный телефон. В нем сотрудники полиции нашли истории поисковых запросов – новосибирец искал службы такси в Пскове и адреса банкоматов. Расследование уголовного дела продолжается.

Установлено, что ранее молодой человек уже отбывал наказание в колонии строго режима за совершение аналогичного преступления.

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