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Общество

Пополнение в семье – пополнение в бюджете

Фото Pixabay

Когда жена сообщила о беременности, я, конечно же, удивился, но очень обрадовался. Появление ребенка в семье - желанная, но зачастую неожиданная новость. Не все могут быть готовы к этому, и мы не были готовы – наша квартира-студия не была предназначена для появления маленького сожителя.

Фото Pixabay

Появилась мысль – взять квартиру побольше. Наш выбор остановился на квартире, которая находится в спокойном, тихом районе. Да и детский сад со школой там были недалеко. На квартиру мы копили давно, и поэтому взять её смогли без проблем. Однако в дальнейшем возникли трудности, и, чтобы завершить ремонт, нужны были деньги. Наш бюджет попросту не выдержал бы такого испытания.

Фото Pixabay

Жена вспомнила, что её подруга хвалила одну кредитку, по которой проценты несколько месяцев не начисляют.

Кредитка без процентов? Я сразу же не поверил и подумал, что наверняка что-то напутали. Но всё же вечером того же дня почитал про эту кредитку в интернете, и на следующей день пошел в банк, чтобы узнать подробнее об этой чудо-карточке.

Оказалось, что и правда, кредитной СберКартой можно пользоваться до 120 дней без процентов. То есть целый месяц совершаешь покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы погасить долг без процентов*. А кредитный лимит составляет до одного миллиона рублей. Менеджер отметила, что гарантируется особая ставка для операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете – меньше 10%. С такими условиями я ещё ни разу в жизни не сталкивался, и поэтому очень удивился, долго перечитывая условия и мучая консультанта банка расспросами.

фото ПАИ

Условия меня устроили, да и беспроцентный период довольно большой. Было решено, что нужно брать её. Сможем докупить все для окончания ремонта, да еще и взять что-нибудь для ребёнка. Коляска и кроватка ведь тоже нужны были. На открытие карты я потратил очень мало времени, а если бы делал это через интернет – то заняло бы вообще несколько минут. Дополнительно за обслуживание карты ничего платить не нужно, что тоже немаловажно.

После получения кредитки мы с женой выбрали все необходимое для завершения ремонта нашей новой квартиры, расплатившись карточкой.

Вовремя мы взяли кредитку, подумал я. Теперь решение любого финансового вопроса перестало быть для нас проблемой. Еще я был рад, что нам удалось справиться и без участия третьих лиц, ведь нам совсем не хотелось брать деньги в долг у друзей или родственников. Квартира преобразилась, став еще более уютной. Я доволен качественным ремонтом, а жена не нарадуется новой удобной коляске и детской комнате, в которую мы поставили новую кроватку. С кредитной картой всё оказалось довольно просто, быстро и удобно.

*Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведенном в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

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