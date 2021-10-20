Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявляет набор волонтеров
Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявляет набор волонтёров. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Чтобы вступить в отряд, не нужно иметь никаких особых навыков и специального оборудования. Достаточно быть совершеннолетним и иметь желание помогать людям, уверяют организаторы.
«Мы покажем, расскажем и научим всему, что умеем сами!» – обещают поисковики и отмечают, что каждый сможет найти себе работу по душе: от помощи в сети и прозвона больниц до расклейки ориентировок и выезда на место. Все желающие присоединиться к отряду смогут прийти на онлайн-лекцию, которая состоится в четверг в 20:00.
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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявляет набор волонтеров