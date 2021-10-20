В ПсковГУ проходит международный молодежный форум «Наследники»

17:06, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялась торжественная церемония открытия IX Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники», который пройдет на площадке вуза с 20 по 23 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

К участию в конкурсной программе в этом году заявлено 25 социокультурных проектов. Их авторы - учащиеся псковских школ, студенты ПсковГУ и Псковского колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, а также молодежь из Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Приветствуя участников форума, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поблагодарила преподавателей факультета русской филологии и иностранных языков за организацию мероприятия, главная цель которого - сохранение русского языка и культуры в нашей стране и за ее пределами.

Напомнив, что форум по традиции посвящен юбилею открытия Царскосельского лицея, руководитель вуза провела исторические параллели между двумя событиями.

«Задачи, которые ставил перед собой профессорско-преподавательский состав лицея, по-прежнему актуальны, - подчеркнула ректор. - Вместе с тем проблемы воспитания молодежи в контексте сохранения русской культуры требуют от современной системы образования учитывать запросы нового поколения, в том числе в иноязычной среде приграничья».

По мнению Натальи Ильиной, в этом контексте удачен выбранный организаторами форума формат работы - проектная деятельность.

«Всегда говорят, что гуманитарная наука сложна в финансировании, однако пример форума «Наследники» доказывает: средства найдутся, если дело важное и нужное, - сообщила ректор ПсковГУ, обращаясь к молодым участникам мероприятия. - Не бойтесь входить в гуманитарную науку, представлять ее в виде проектов на разных уровнях - внутривузовском, региональном, федеральном. Отправляйте заявки на финансирование своих проектов».

Говоря о возможностях расширения задач форума, Наталья Ильина предложила сотрудникам факультета русской филологии и иностранных языков откликнуться на запросы об изучении русского языка, которые поступают от представителей вузов других стран, и рассмотреть варианты сотрудничества с преподавателями и студентами этих университетов, а в перспективе - их визита в Псков и участия в форуме «Наследники».

По традиции, на церемонии открытия прозвучал гимн форума, бардовские песни, студенческая песня «Старый словарь», своим творчеством с гостями поделился университетский ансамбль «Плескава» и преподавательский музыкальный коллектив «3D-формат».

«Факультет русской филологии и иностранных языков является флагманом сохранения и укрепления русского языка и культуры, их трансляции жителям других государств, носителям других культур, - подчеркнула декан факультета Светлана Воднева. - Ежегодно форум «Наследники» объединяет более 100 участников не только из Пскова, но и из-за рубежа. Особенно важно, что в реализацию социокультурных проектов, поддерживающих бережное отношение к русской культуре, включаются наши студенты - филологи, журналисты, лингвисты, предлагая самые разные по темам и формам проекты».

Особое внимание на церемонии открытия было уделено рассказу о традициях форума, а также о роли в сохранении русской культуры известного псковского писателя Валентина Курбатова, который читал лекцию для участников в 2020 году. В этом году лекцию, посвященную Федору Достоевскому, прочтет доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова. Как известно, в 2021 году Россия отмечает юбилей знаменитого писателя, которого часто называют «зеркалом русской души». Кроме того, на форуме почтут память еще одного юбиляра этого года - поэта Николая Некрасова. В честь него университет проведет видеофлешмоб.

«Молодежный форум с символическим названием «Наследники» в очередной раз собрал тех, кто ради общей пользы, подобно царскосельским лицеистам, готов решать важную проблему сохранения нашего культурного наследия, - отметила руководитель просветительского центра русского языка и культуры, доктор филологических наук Аида Разумовская. - Миссия форума - это создание площадки для инициирования и воплощения социокультурных проектов, для развития творческого потенциала молодых людей при участии авторитетных специалистов, опытных экспертов. Еще одной важной задачей форума является поиск единомышленников среди молодежи других государств».

Аида Разумовская рассказала, что опыт «Наследников» востребован в странах, сопредельных Псковской области. В частности, выступая не так давно на местном радио, латвийские коллеги поделились со слушателями информацией о форуме и отметили высокий профессионализм филологов ПсковГУ.

Мероприятия форума проводятся в рамках проекта «Преодолевая границы…» при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Ассоциацией гуманитарной культуры.

В этом году форум пройдёт в смешанном формате. Участники в возрасте от четырнадцати до двадцати пяти лет представят на форуме проекты, направленные на изучение и продвижение русского языка, истории и культуры России. Большинство проектов освещают литературоведческие, языковые, культурологические и краеведческие вопросы. В этом году часть проектов расскажет о русско-балтийских культурных связях. По итогам конкурса члены жюри, в состав которого вошли преподаватели ПсковГУ, будут определены победители, которых наградят книжной продукцией.

В программу форума также вошли лекции и мастер-классы по русскому языку и литературе, цель которых - обратить внимание молодых людей в России и за рубежом на интересные особенности языка и литературы, пробудить интерес к дальнейшему знакомству с русской культурой.