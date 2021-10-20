Видео: Уровень наркозависимости в регионе обсуждали в Пскове
О последствиях употребления и распространения наркотиков рассказали студентам псковского колледжа искусств эксперты из полиции и центра медицинской профилактики. В учебном заведении прошла акция «Наш выбор жизнь». Молодые люди участвовали в психологических тренингах, которые должны помочь им отказаться от употребления наркотиков в компании, студенты колледжа из первых рук узнали о юридической ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.
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