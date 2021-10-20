Повар из Гдовского района поделилась секретом вкусных пирожков

19:28, 20 октября 2021, ПАИ

Галина Иванова из посёлка Смуравьёво-2 свой профессиональный праздник – День повара – отмечает за плитой уже в 18-й раз. В международный день повара о её кулинарном искусстве и жизенном пути Псковскому агентству информации рассказала газета «Гдовская заря».

Если хоть раз в жизни вы стояли у плиты, даже просто пожарив себе яичницу, можете смело отмечать праздник вместе с Галиной Николаевной. Готовить она научилась ещё в юном возрасте.



Родилась Галина Николаевна в деревне Великуши Гдовского района в многодетной семье. Окончив восьмилетку в Ремдовской средней школе, девочка решает поступать на курсы повара в райцентре. Ещё тогда Галя понимала, что для женщины очень важно научиться вкусно и сытно готовить.



— Учёба мне очень нравилась, а после занятий я подрабатывала в столовой, – вспоминает Галина Николаевна. – Местные, гости и туристы приходили к нам в большом количестве. Был в Гдове тогда ещё и ресторан, недалеко от речки, куда, кстати, меня позже и перевели. Комплексные обеды из простых сытных блюд были по душе всем без исключения.



Днём рабочий люд заходил на обед, а вечерами заведения общественного питания превращались в банкетные залы. Гуляли здесь свадьбы, корпоративы. Случались и «горячие» встречи, на которые выезжали сотрудники милиции.



Во время одного из таких вызовов и познакомилась Галя с молодым офицером Николаем Ивановым. Уже через год он стал её супругом. Когда родилась дочь Ирина, они приняли решение переезжать в военный городок Смуравьёво-2, где жила её старшая сестра Нина. Галина сразу устроилась на работу. Правда, не по специальности, а можно сказать, обувщицей. Как работнику филиала Сланцевского регенераторного завода дали ей однокомнатную квартиру.



— 10 лет я отработала в Смуравьёво в филиале фабрики «Красный треугольник». Мы шили спортивные тапочки. К тому времени с супругом мы разошлись, а нам с дочерью такой квартиры вполне хватало. Когда освободилось место в лётной столовой, я без раздумий ушла к кастрюлям, половникам и разделочным доскам.

В жарких владениях всегда пахло вкусно. Работа была интересная, поэтому не уставали вовсе. На полигоны вместе с лётчиками выезжали по 5-7 сотрудников полевой кухни. Обеды привозили из посёлка в огромных чанах, разогревали на электрических плитках – все условия у нас были созданы для работы на выездах. Бывали мы вместе с военными и на Севере, и в Белоруссии. Куда они – туда и кухня. Учения учениями, а кушать хочется всегда.



Всё это Галина Николаевна рассказывала с улыбкой на лице. По всему понятно, что то время она вспоминает с особой ностальгией. Так уж получилось, что после развода, несмотря на большое количество предложений руки и сердца, она всю свою любовь дарила лишь дочке. Ирина выросла умной, красивой девочкой. Сейчас она сама уже мама четверых детей.



После расформирования военного гарнизона Галина Иванова стала кормить карапузов в местном детском саду. Непросто угадать вкусы каждого ребёнка, но ей это удавалось. Что примечательно, где бы она ни работала, всегда на должности повара. Сейчас, уже будучи на заслуженном отдыхе, продолжает работать в школьной столовой. Хоть она там не готовит, а только раскладывает по порциям обеды, но все её по-прежнему называют ласково «наш повар».



Прощаясь, корреспондент не могла не спросить у неё рецепта пышных разрумяненных пирожков, за которыми к ней часто приезжают внуки.



— Сейчас сезон капусты, поэтому берём её, обжариваем с луком и фаршем – вот вам наивкуснейшая начинка. А чтобы тесто пирога было нежным, не жалейте сливочного и подсолнечного масла. Обязательно и того, и другого надо. Тогда ваши пирожки будут вкусными и полезными.



Поздравляем всех обладателей «вкусной» профессии. Желаем новых изысканных рецептов, высоких оценок за неустанный труд и восхищения окружающих!