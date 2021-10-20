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В Великих Луках выявили лучших в содержании многоквартирных домов

Соседи тщательно берегут общее имущество, а как красиво расписаны стены. Фото Евгения Николаенкова

В Великих Луках подвели итоги муниципального конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов. В этом году в Управление жилищно-коммунального хозяйства поступило более 60 заявок, сообщает корреспондент газеты "Великолукская правда. Новости". Великолучане под руководством общественных советников Главы города с любовью и заботой обустраивали свои жилые помещения, чтобы во всей красе представить их на конкурс.

В числе лучших был признан дом 19 по улице Энгельса (заявители Тамара Аверьянова и Зоя Ильвис). С прошлого года неподалеку от него открылся многофункциональный игровой комплекс. Он пользуется большой популярностью у местных жителей.

Внутри двора тоже красиво и уютно: ровный асфальт, огороженная детская площадка, цветочные клумбы, отремонтированный тротуар. В этом году силами МУП «ДСУ» сделан въезд на придомовую территорию. В этих и других начинаниях жильцов поддерживает депутат по данному округу, первый заместитель Главы города Сергей Гусев.

«Мы подавали обращение на имя Сергея Георгиевича, и наши просьбы он не оставил без внимания, – рассказала общественный советник Главы города, помощник депутата Сергея Гусева Тамара Аверьянова. – В 2018 году мы выиграли в конкурсе и получили титул «Лучший дом», в этом году стали «Лучшим двором». Собственники наших квартир обращают на это внимание, они не остаются равнодушными к тому, как выглядит придомовая территория. Вопросы ремонта и технического обслуживания нам помогает решать управляющая компания «Город на Ловати».

Плотно с городскими службами работают также собственники квартир в доме 4/2 по улице Карла Либкнехта (заявитель Галина Сергеева). В течение нескольких лет люди исправно платили взносы на капремонт, и в итоге на спецсчете дома накопилась хорошая сумма, которую жители решили потратить на ремонт фасада.

«Наш дом находится в центре города, – сообщила общественный советник Главы города Галина Сергеева. – Он 1983 года постройки, и с этого момента фасад не менялся, требовался косметический ремонт. И вот теперь, посмотрите, какая у нас красота. Мы уже выигрывали в муниципальном конкурсе и получали звание «Лучший дом» и «Лучший двор». Когда сделали ремонт фасада, решили подтвердить высокий статус».

Яркий дом терракотового цвета смотрится необычно и привлекательно. Внутри, кстати, тоже порядок: проведена электрика в подвале, вывезен хлам, поддерживается чистота в подъездах.

Кстати, о подъездах. На прошедшем конкурсе отдельная номинация посвящалась именно им. В числе победителей заслуженно оказался подъезд №4 по улице Дружбы, 37, корпус 1 (заявитель Мария Галямина). Внутри там идеально чисто и уютно. Соседи тщательно берегут общее имущество, а как красиво расписаны стены! Сказочные персонажи и морские мотивы создают легкое, приятное настроение.

«Вроде бы внутри все просто, но ведь как приятно зайти в этот подъезд, – радуется общественный советник Главы города Мария Галямина. – Жители с удовольствием ухаживают за своей территорией, весной сажают цветы около дома, потом готовят их к зиме. У нас ведь раньше даже газонов не было, а потом, когда сделали тротуары, сразу же захотелось обустроить клумбы. Многие считают, что, закрыв дверь квартиры, дальше наведением чистоты и порядка должен заниматься кто-то другой. Это неправильная позиция, нужно любить свой дом и беречь наше общее имущество».

Напомним, конкурс на лучшее содержание придомовых территорий проводится ежегодно благодаря институту общественных советников Главы города Николая Козловского. Победителей определяла специальная комиссия в составе представителей администрации, депутатского корпуса и сферы ЖКХ.

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