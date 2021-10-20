Второй конкурс молодёжных проектов «Есть идея!» начался в Псковском районе

22:48, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковском районе стартовал второй конкурс молодежных проектов «Есть идея!». Об этом ПАИ рассказал корреспондент районной газеты «Псковская провинция».

Его целью является выявление и поддержка молодёжных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципального образования.

Принять в нем участие могут все желающие в возрасте с 14 до 30 лет включительно. Организаторы конкурса ждут интересных идей от учащихся общеобразовательных заведений и учреждений дополнительного образования, воспитанников Псковского районного Центра культуры, а также предложения от активной молодежи, проживающей на территории Псковского района.

Первый этап будет проходить до 20 ноября 2021 года. Он включает в себя прием конкурсных заявок. В ходе второго этапа – c 22 по 26 ноября – состоится открытое интернет-голосование в официальной группе Администрации Псковского района в социальной сети «ВКонтакте». По его итогам к очной форме будут допущены 6 проектов, набравших наибольшее количество голосов. Третий этап конкурса – публичную защиту лучших проектов перед жителями района –планируется провести 4 декабря 2021 года.

Более подробно с положением о конкурсе молодежных проектов можно ознакомиться на официальном сайте Псковского района.