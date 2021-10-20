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Происшествия

Суд вынес приговор великолучанину, который выстрелом в живот убил соседа

19 октября 2021 года Великолукский городской суд Псковской области вынес обвинительный приговор 53-летнему великолучанину, который в ходе возникшего конфликта убил своего соседа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что между мужчинами некоторое время назад сложились неприязненные отношения. В июне 2020 года в вечернее время потерпевший стучал в дверь квартиры подсудимого, а потом вышел на улицу и, бросив камень, разбил окно в жилище.

После этого подсудимый взял из сейфа официально зарегистрированное на его имя гражданское охотничье гладкоствольное ружье, подошел к разбитому окну и произвел один прицельный выстрел в находящегося на улице на расстоянии не менее 5 метров соседа, попав ему в область живота. От полученного ранения у потерпевшего развился травматический шок, что и явилось непосредственной причиной смерти последнего в больнице.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал противоправность поведения потерпевшего, которое и явилось поводом для преступления, частичное признание подсудимым своей вины, принятие мер к возмещению ущерба причиненного преступлением, принесение в суде извинений потерпевшей стороне, а также состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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