Псковская область обошлась без введения нерабочих дней с 23-го октября
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что в регионе не будут вводить выходные дни с 23 октября.
"Эпидситуация крайне напряжённая. Пропабатывали сегодня возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что можем обойтись пока бех этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут. Все подробности завтра", - пообещал глава региона.
За последние сутки в Псковской области выявили 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 261 человек. Скончались шестеро.
Всего с наала пандемии в Псковской области медики выявляли коронавирус 55 202 раза.
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