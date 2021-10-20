Псковская область обошлась без введения нерабочих дней с 23-го октября

23:58, 20 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что в регионе не будут вводить выходные дни с 23 октября.

"Эпидситуация крайне напряжённая. Пропабатывали сегодня возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что можем обойтись пока бех этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут. Все подробности завтра", - пообещал глава региона.

За последние сутки в Псковской области выявили 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 261 человек. Скончались шестеро.



Всего с наала пандемии в Псковской области медики выявляли коронавирус 55 202 раза.