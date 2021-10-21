Одна из псковских квартир чуть не сгорела из-за детской шалости
20 октября в 15:58 произошло возгорание одной из квартир в многоквартирном жилом доме в Пскове на улице Чехова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
В результате возгорания квартира закопчена и сгорел диван. Причина возгорания — детская шалость.
Безопасность детей – одно из приоритетных направлений в работе МЧС, а предупреждение гибели и детского травматизма на пожарах – одни из основных в профилактической работе.
Задача взрослых – предпринимать все усилия, чтобы дети были защищены от всех невзгод и опасностей.
Сотрудники МЧС России по Псковской области напоминают псковичам о том, что частой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем детей. Необходимо помнить о правилах безопасности и проводить профилактические беседы с ребенком.
Главное, что нужно запомнить, – спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры.
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