Одна из псковских квартир чуть не сгорела из-за детской шалости

10:42, 21 октября 2021, ПАИ

20 октября в 15:58 произошло возгорание одной из квартир в многоквартирном жилом доме в Пскове на улице Чехова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В результате возгорания квартира закопчена и сгорел диван. Причина возгорания — детская шалость.

Безопасность детей – одно из приоритетных направлений в работе МЧС, а предупреждение гибели и детского травматизма на пожарах – одни из основных в профилактической работе.

Задача взрослых – предпринимать все усилия, чтобы дети были защищены от всех невзгод и опасностей.

Сотрудники МЧС России по Псковской области напоминают псковичам о том, что частой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем детей. Необходимо помнить о правилах безопасности и проводить профилактические беседы с ребенком.

Главное, что нужно запомнить, – спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры.