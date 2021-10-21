За неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 13,6%
За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 13,6%, было зарегистрировано 1722 случая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, показатели превысили всероссийские в 1,8 раза.
В форме ОРВИ протекали 1411 случаев, внебольничной пневмонии – 238 случаев. Также выявили 73 случая бессимптомного течения инфекции.
Среди заболевших 248 несовершеннолетних. Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет - 517 случаев.
В 11 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Дедовичский, Себежский, Красногородский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Стругокрасненский, Псковский, Плюсский, Островский районы и город Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировали 470 случаев.
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