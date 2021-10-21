У псковских рыбаков изъяли 280 килограмм рыбы

11:38, 21 октября 2021, ПАИ

На Псковском озере изъяли 280,2 килограмма незаконно выловленной рыбы, что составило ущерб водным биоресурсам в размере 680 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Кроме того, на малых водоемах области выявили незаконный вылов рыбы с причиненным ущербом в размере 23 тысяч рублей, что попадает под статью 256 УК РФ. Было изъято маломерное судно, лесковые сети с 10,8 килограмма судака.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России, ПУ ФСБ России и управления Росгвардии на водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области в ходе оперативных мероприятий проводит административное расследование, а также в усиленном режиме контролирует рыбопромысловую деятельность на территории Псковской области в связи с решением, принятым между РФ и Эстонской Республикой.