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В Санкт-Петербурге стартовал XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада

В Санкт-Петербурге стартовал XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Собравшихся поприветствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Она подчеркнула, что форум стал уникальной и востребованной площадкой.

«Форум стал востребованной площадкой. «Сезам» — та площадка, которая повышает профессионализм наших журналистов», – отметила она.

Любовь Совершаева подчеркнула, что сейчас к внутреннему туризму обратились все взоры и есть результаты этой работы. По ее словам, будет выпущен путеводитель глазами журналистов, который каждый год будет дополняться. По итогам летнего сезона Северо-Запад стал одним из самых посещаемых регионов России. Тот труд, который вкладывали, сегодня сработал, отметила она.

В этом году, как и в прошлом, форум проходит в сокращенном виде – из-за пандемии в нем смогло принять участие ограниченное количество человек. Кроме того, длится он всего один день.

Главная тема форума 2021 года – развитие внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса и освещение межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках рабочей части пройдет дискуссия на тему: «Туризм: как попасть в первополосные темы?». Ее участники обсудят грань между сугубо отраслевой и общественно значимой проблематикой. Также состоится презентация медиапроектов по информационной поддержке внутреннего туризма и дискуссия на тему «Журналист во власти: взгляд изнутри». Кроме того, гости форума смогут узнать о том, как строить коммуникацию в новой реальности и инструментах работы для создания визуального контента для СМИ.

Главным событием форума будет церемония награждения победителей профессионального конкурса «СеЗаМ-2021», на которой назовут имена лучших журналистов региона в одиннадцати номинациях.

Организатором форума, согласно традициям, выступает Ассоциация СМИ Северо-Запада.

В скором времени на «Сезаме» пройдет большая медиапланерка «Лучше один раз увидеть» - виртуальная презентации медиапроектов по информационной поддержке внутреннего туризма.

Кроме того, будет проведена видеоперекличка регионов. Наш регион СЗФО представит Надежда Назаренко из медиацентра ПАИ с роликом про медийные проекты по развитию внутреннего туризма. Там и наше Наследие (храмы ЮНЕСКО), «Пакуем чемоданы», топ-3 к 77-летию региона (новые локации), ролик о Самолве, дневник кинофестиваля «Западные ворота» и другие важные события региона. Среди проектов представлены два проекта ГТРК Псков.

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