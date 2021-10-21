Росгвардейцы задержали в Пскове похитителя водки

10:06, 21 октября 2021, ПАИ

20 октября в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 1299 рублей.

Проводится проверка.