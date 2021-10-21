Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры
В Порхове на улице Калачева по требованию прокуратуры поведен ремонт аварийного участка дороги протяженностью свыше 200 метров, сообщили в областной прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что на покрытии проезжей части имеются многочисленные выбоины, превышающие предельно допустимые размеры, что угрожает безопасному проезду автомобилей с установленными скоростями и нагрузками.
Прокуратура района внесла в адрес главы городского поселения представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
Требования прокурора удовлетворены, организован ремонт дорожного полотна стоимостью свыше 3 млн рублей.
В настоящее время дефекты дорожного покрытия устранены в полном объеме, дорожное покрытие участка улицы протяженностью свыше 200 метров полностью заменено.
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