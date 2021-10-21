Псковская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по уровню страха перед COVID-19

10:20, 21 октября 2021, ПАИ

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Псковская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по уровню страха перед коронавирусом, который составил Центр политической конъюнктуры.

Эксперты проанализировали специфику поисковых запросов на тему коронавируса в России, а также сообщения о пандемии в социальных сетях и составил рейтинг регионов с наиболее сложной обстановкой. Выяснилось, что рост интереса пользователей Cети к теме коронавируса совпадает с резким всплеском заболеваемости в конце сентября 2021 года.

Анализировалась региональная популярность поисковых запросов в системе «Яндекса» с ключевыми словами: «Коронавирус», «Тест на коронавирус», и «Прививка от коронавируса». Если популярность более 100%, это означало, что в субъекте существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный. В Псковской области показатели составили 122%, 128% и 120% соответственно.

Также составлен рейтинг глав регионов по масштабу коронавирусных ограничений.

Максимальное число баллов - 11. В результате анализа наличия ограничительных мер губернатор Псковской области занял третье место, он набрал 9 баллов. Возглавили рейтинг губернатор Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, 21 октября в Псковской области должно быть принято решение о нерабочих днях.