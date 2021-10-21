Уголовное дело завели на себежанку за неуплату алиментов
В Себеже на местную жительницу завели уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.
Мать-должница по решению суда должна была выплачивать на содержание своей дочери алименты в размере 2 500 рублей. Свои родительские обязанности гражданка игнорировала, дочери никак не помогала. В результате накопился алиментный долг свыше 50 тысяч рублей.
Ранее женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание ребёнка. За совершенное правонарушение мировой судья назначил гражданке 50 часов обязательных работ.
В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжала уклоняться, приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ.
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