Уголовное дело завели на себежанку за неуплату алиментов

10:43, 21 октября 2021, ПАИ

В Себеже на местную жительницу завели уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мать-должница по решению суда должна была выплачивать на содержание своей дочери алименты в размере 2 500 рублей. Свои родительские обязанности гражданка игнорировала, дочери никак не помогала. В результате накопился алиментный долг свыше 50 тысяч рублей.

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание ребёнка. За совершенное правонарушение мировой судья назначил гражданке 50 часов обязательных работ.

В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжала уклоняться, приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ.