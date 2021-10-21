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Общество

С 1 ноября въехать в Таиланд станет проще

Правительство Таиланда изменило условия въезда для иностранных путешественников, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 1 ноября для упрощения въезда в страну действующая в настоящее время система СОЕ будет заменена на ThaiPass. Согласно новым правилам, россияне, планирующие поездку в королевство, должны будут заполнить на специальном сайте две формы — иммиграционную и форму здоровья, а также загрузить сертификат о вакцинации, данные о бронировании отеля, входящего в систему SHA+, и сведения о медицинской страховке с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей).

Отмечается, что заполнять ThaiPass путешественникам рекомендуется не позднее чем за одну неделю до вылета. При этом на проверку предоставленных документов Департаментом по контролю за заболеваниями (DDC) уйдет от трех до пяти дней, после чего туристу на электронную почту поступает QR-код. Его нужно будет предоставить в аэропорту Таиланда вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Кроме того, власти страны планируют в ближайшее время полностью отменить систему оформления каких-либо разрешений на въезд, что в перспективе, по мнению экспертов, повлияет на увеличение турпотока.

Ранее в октябре в Бангкоке объявили об открытии «центров тестирования», где будут проверять туристов на наличие коронавируса. Уточняется, что при выявлении случая заражения человека поместят в отель на карантин для ожидания результата повторного ПЦР-теста.

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