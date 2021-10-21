Как правильно утилизировать листву, рассказали псковичам

11:01, 21 октября 2021, ПАИ

Что делать с листьями после уборки, рассказал региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В компании рассказали, что первая половина осени - период уборки придомовых территорий и дачных участков. После этого у владельцев возникает логичный вопрос об утилизации собранного мусора, чтобы это было правильно и не повлекло никаких последствий.

В контейнер листву складировать нельзя, так как отходы, «образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки)» не соответствуют определению ТКО, они образовались вне жилых помещений. Соответственно, сбор и уборка такого рода мусора не входит в полномочия «Экопрома». Складировать на контейнерных площадках листву также недопустимо.

Сжигать её можно, но с соблюдением всех требований пожарной безопасности: разводить огонь в бочке или яме вдали от построек и деревьев, должны поблизости находится инструменты и материал для тушения огня, человек, контролирующий горение, не должен покидать площадку до окончания тления.

Кроме того, все саморазлагающиеся отходы (остатки пищи, листву, сорняки) можно использовать на участке для получения компоста.

Если нужно избавиться от листвы и подобного мусора без сжигания, компостирования, во избежание образования стихийных свалок можно обратиться в компанию «Экопром» и заключить договор на вывоз таких отходов. Сделать это можно, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: в Пскове — ул. Льва Толстого, д. 3, тел. 8 (8112) 20-19-21; в Великих Луках — проспект Ленина, д. 29, тел. 8 (81153) 6-94-28.