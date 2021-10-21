Великолучанка заняла более 350 тысяч рублей у знакомых, чтобы отдать мошенникам

11:00, 21 октября 2021, ПАИ

45-летняя жительница Великих Лук перевела мошеннику более 350 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудников службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники оформили на неё кредит. Для решения ситуации незнакомец предложил женщине самой взять кредит, а затем полученные денежные средства обналичить и перевести на «безопасный счет».

Потерпевшая последовала совету, но банки не предоставили ей кредитов. Тогда женщина взяла в долг у знакомых более 350 тысяч рублей, которые перевела через платежный терминал на указанный счет.

Поняв, что стала жертвой мошенников, великолучанка обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.