В Псковской области определены призеры конкурса на лучшую организацию обучения шахматам в школах

11:08, 21 октября 2021, ПАИ

В Псковской области определились призеры конкурса фонда Тимченко на лучшую организацию обучения шахматам в школах. Об этом Псковской области сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Накануне областного Дня детских шахмат, который отмечается в Псковской области с 2008 года, конкурсная комиссия, состоящая из представителей областного комитета образования, образовательных и спортивных организаций, а также общественных спортивных федераций, утвердила итоги конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области 2020-2021 учебного года. Конкурс проходит в Псковской области с 2014 года при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также Федерации шахмат России.

Как было отмечено на заседании комиссии, уже второй год из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных в школах в целях обеспечения жизни и здоровья маленьких граждан органами государственной власти различных ограничений, в том числе полного запрета массовых мероприятий, не удается полностью обеспечивать все условия конкурса.

Тем не менее в 2021 году в системе школьного шахматного образования достигнуты значительные успехи. Так в июне 2021 года лучшая региональная команда второклассников из МАОУ «Гуманитарный лицей» Пскова победила своих сверстников во всероссийском командном турнире, который по традиции прошел в одном из санаториев на берегу Черного моря.

Несмотря на сложности в связи с эпидемситуацией, областной Федерации шахмат и региональному центру шахматного образования и спорта, созданному по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, удалось в полном объёме провести как отборочные, так и финальные этапы областной олимпиады по шахматам. В программу областной школьной олимпиады были включены три конкурса: эрудитов, решения шахматных задач и блиц-турнир. Победителем областной олимпиады среди учащихся вторых классов школ Псковской области в личном зачете стал Григорий Григорьев из МБОУ СОШ №1 имени Леона Поземского, Псков.

По решению комиссии обе школы за достигнутые результаты как в личных, так и коллективных состязаниях удостоены ценными подарками – ноутбуками HP 250 G7 15.6.

Президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил, что комиссия впервые решила поощрить те школы, которым хоть и не удалось показать выдающихся результатов как в личных, так и в командных состязаниях, но они на протяжении многих лет вели активную работу по популяризации шахматного образования в школах Псковской области, поэтому в столь не простой год для всей образовательной системы достойны наград.

В соответствии с решением комиссии ценными призами — ноутбуками HP 250 G7 15.6 — награждены МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Великие Луки, МБОУ «Средняя школа № 1» Островский район, МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова», МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского района».

В ближайшее время ноутбуки вручат руководителям школ для использования в образовательном процессе по изучению шахматного искусства, а также организации и проведения различных школьных шахматных соревнований.

Всё школы — призеры конкурса получат грамоты комитета по образованию Псковской области и ценные подарки от Федерации шахмат Псковской области.