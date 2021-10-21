Роспотребнадзор сообщил о новом штамме коронавируса

11:42, 21 октября 2021, ПАИ

Новый вариант коронавирусной инфекции выявили на территории России, пишет РИА Новости.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о разновидности нового штамма коронавирусной инфекции AY.4.2, который в некоторых кругах называют дельта плюс.

Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.

Хафизов также отметил, что есть высокая вероятность распространения нового штамма инфекции в России и в мире. Кроме того, он не исключает, что эта разновидность может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости.

Руководитель научной группы подчеркнул, что помочь в борьбе с этим поможет только вакцинация и применяемые в России вакцины достаточно эффективны против AY.4.2.