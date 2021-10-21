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Культура

Детское мультимедиашоу покажут в Псковской филармонии 5 ноября

5 ноября в 19:00 в БКЗ филармонии покажут концертное детское мультимедиашоу «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» арт-проекта «Новая сказка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Зрители увидят синтез богатых традиций русского искусства и фольклора, виртуозного исполнительского мастерства и современных технологий. А также экспрессивное выступление солиста-сказочника дополнят визуальные проекции динамических картин и живое звучание симфонического оркестра.

Виртуозное сценическое исполнение музыки великих композиторов  Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Вагнера, Дебюсси и Штрауса в сочетании с волшебными авторскими проекциями на широком экране продемонстрирует новый, современный взгляд на классическое прочтение признанного шедевра.

Для постановки каждой сказки создается уникальный сценарий, привлекаются известные имена из мира театра и музыки. В команде проекта – как музыканты с многолетним концертным опытом, лауреаты международных конкурсов в сфере искусства, так и опытные специалисты по современным художественным технологиям.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — это уже второе концертное шоу арт-проекта, которое развивает успех дебютной работы коллектива - симфонической сказки на музыку русских композиторов «Царевна-лягушка». В дальнейшем планируется реализация в мультимедийном формате и других известных русских, европейских и восточных сказок.

Дополняют концертное шоу продуманные костюмы и спецэффекты: световую картину «Сказки о мертвой царевне» курирует лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», а костюмы создавались под руководством художника Большого театра России.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

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