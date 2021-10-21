18 тонн белорусской капусты не пропустили через границу в Себежском районе
В пункте карантина растений «Долосцы» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора растений «Долосцы» запретили ввоз 18 тонн белокочанной капусты, товар везли из Белоруссии в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспектор установил, что фактический номер автомобильного прицепа, в котором перемещалась капуста, не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате.
В соответствии с положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 318, предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.
Ввоз овощей на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен возврат в Белоруссию, отметили в ведомстве.
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