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Общество

МегаФон и AliExpress Россия сделали доступным «Мобильный ID» в приложении маркетплейса

Сервис «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия. Решение МегаФона позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

AliExpress Россия — совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), VK (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

AliExpress — крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 8,8 млн пользователей и ежемесячной аудиторией более 29 млн.

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