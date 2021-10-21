Сдали, как пустые бутылки: в псковский зооприют поступила бенгальская кошка

11:35, 21 октября 2021, ПАИ

В псковский приют «Лесопилка» сдали домашнюю бенгальскую кошку. Об этом сообщается в группе «Зоозащиты» в соцести «ВКонтакте».

«Бывает так, что люди уезжают. Не на луну, конечно, но животному в новой жизни места нет. Так случилось и в этот раз. Для 9-летней бенгалочки места не нашлось. Выбор не большой, подвал или приют. Сдали, как пустые бутылки», - прокомментировали зоозащитники.

Кошка находится в приюте, она стерилизована, ходит в лоток. По словам волонтёров, она очень боится: для неё огромный шок такое количество животных и клетка. Сейчас кошке ищут новый дом, желательно спокойный, без шума и других животных. «Хочется подарить девочке достойную, спокойную старость в окружении любящих людей», - добавили в «Зоозащите».

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.