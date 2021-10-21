Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сдали, как пустые бутылки: в псковский зооприют поступила бенгальская кошка

В псковский приют «Лесопилка» сдали домашнюю бенгальскую кошку. Об этом сообщается в группе «Зоозащиты» в соцести «ВКонтакте».

«Бывает так, что люди уезжают. Не на луну, конечно, но животному в новой жизни места нет. Так случилось и в этот раз. Для 9-летней бенгалочки места не нашлось. Выбор не большой, подвал или приют. Сдали, как пустые бутылки», - прокомментировали зоозащитники.

Кошка находится в приюте, она стерилизована, ходит в лоток. По словам волонтёров, она очень боится: для неё огромный шок такое количество животных и клетка. Сейчас кошке ищут новый дом, желательно спокойный, без шума и других животных. «Хочется подарить девочке достойную, спокойную старость в окружении любящих людей», - добавили в «Зоозащите».

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

21 октября 2021

Москвичка умерла, намеренно заразив себя и родных COVID-19

21 октября 2021

Елена Семенова прокомментировала ситуацию вокруг гостевого дома на улице Воеводы Шуйского
21 октября 2021

Роспотребнадзор сообщил о новом штамме коронавируса
21 октября 2021

Новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки зафиксировали в России
21 октября 2021

В Санкт-Петербурге стартовал XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада
21 октября 2021

У псковских рыбаков изъяли 280 килограмм рыбы

21 октября 2021

Сдали, как пустые бутылки: в псковский зооприют поступила бенгальская кошка
21 октября 2021

Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...