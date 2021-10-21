Псковские школьники вышли в финал конкурса «Большая перемена»

11:46, 21 октября 2021, ПАИ

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли восемь учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2. Участие в конкурсе принимают ученики 5-10-х классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Конкурс «Большая перемена» проводится по 12 тематическим направлениям: «Создавай будущее!» (наука и технологии), «Твори!» (творчество), «Расскажи о главном!» (медиа и СМИ), «Делай добро!» (волонтерство), «Помни!» (историческая память), «Меняй мир вокруг!» (комфортная среда), «Познавай Россию!» (туризм), «Будь здоров!» (медицина), «Сохраняй природу!» (экология), «Открывай новое!» (развитие образовательных технологий), «Предпринимай!» (предпринимательство), «Служи отечеству» (патриотизм).

Пятый этап конкурса «Финальный ход» пройдет в ноябре в Международном детском центре «Артек». Финал проводится для участников в формате решения кейсовых заданий.

Победители среди учеников 5-7 классов по итогам финала выиграют путешествие на поезде «Большая перемена» по маршруту Москва - Владивосток. 300 учеников 8-9 классов, победивших в конкурсе, получат по 200 тысяч рублей. Ученики-победители из 10-х классов получат денежный приз по 1 млн рублей.

Победители конкурса могут использовать денежные призы в качестве оплаты за обучение, оплаты проезда к месту учебы, приобретения собственного жилья, образовательные гаджеты и др.

30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования получат по 2 миллиона рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса.

Отметим, что первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие свыше двух тысяч обучающихся школ города Пскова. По итогам конкурса 1 миллион рублей выиграла Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2).

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.