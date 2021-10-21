«Псковжилстрой» предлагает коммерческие помещения на улице Завеличенской

13:14, 21 октября 2021, ПАИ

В Пскове в доме №17 на улице Завеличенской продаются коммерческие помещения разной площади и разного назначения.

Помещения можно использовать под медицинский центр, фитнес-клуб, детский развивающий центр или частный детский садик. Кроме того, помещения можно использовать для продуктового магазина или салона красоты. Стоимость начинается от 60 тысяч рублей за квадратный метр.

Дом находится в районе Завеличья с развитой инфраструктурой. Рядом находятся жилые дома, школы и детский сад. Дом будет сдан в этом году.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой».