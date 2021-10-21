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Общество

Андрей Козлов считает необходимой отмену техосмотра для частного транспорта

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов считает необходимой инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта. Внесённый в Госдуму законопроект, одним из авторов которого является сенатор от Псковской области Андрей Турчак, региональный парламент обсудит в рамках предстоящей сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

Андрей Козлов пояснил, что техосмотр нужен для снижения аварийности и травматизма на дорогах. Однако, по данным статистики, аварий с участием технически неисправной техники немного: легковые автомобили – 1,1%, мотоциклы – 0,7%. «Все мы понимаем, что безопасность дорожного движения, прежде всего, связана с соблюдением правил и скоростного режима», - заметил Андрей Козлов.

Парламентарий подчеркнул, что отмена техосмотра не отменяет обязанности автовладельца следить за техническим состоянием транспорта – эта норма предписана правилами дорожного движения.

Для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны ежегодный технической осмотр предлагается оставить обязательным, чего требует и подписанная Россией международная конвенция. В случае с частным автотранспортом техосмотр будет необходим только для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже, постановке на учёт либо при изменении конструкции.

Андрей Козлов считает это логичным. Он уточнил, что новые автомобили имеют гарантийный срок от завода-изготовителя. «В случае подержанных машин, если водитель нерадивый и безответственный, то вряд ли пройденный техосмотр будет гарантией того, что через полгода у него колесо не отвалится или тормоза не откажут. Плюс техосмотр стоит денег. Так что, уверен, для автовладельцев отмена техосмотра будет бальзамом на душу», - добавил депутат.

Он согласился, что пункты техосмотра останутся в минусе в случае отмены обязательной проверки частного автотранспорта, так как их выручка наверняка снизится. «Но если посчитать количество предпринимателей и количество автовладельцев, то очевидно, в чью сторону будет многократный перевес. Я уверен, что массовых закрытий станций технического осмотра не произойдёт. Возможно, они оптимизируют свою работу или укрупнятся», - резюмировал Андрей Козлов.

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