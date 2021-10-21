Водители большегрузов почти сутки стоят в очереди на границе в Печорском районе

12:22, 21 октября 2021, ПАИ

Автомобильная очередь образовалась на въезде в Печоры, у таможенного поста МАПП «Куничина Гора», пишет газета «Печорская правда».

Более сотни большегрузных автомобилей ждут своей очереди для прохождения государственной границы. Длина очереди составляет порядка четырёх километров. Также полицейские расставляют большегрузы так, чтобы через определённые интервалы были «карманы», дающие возможность разъехаться автотранспорту.

В очереди стоят автомобили из разных стран, в том числе Белоруссии, Польши, Эстонии, Словакии и Литвы.

Местных жителей просят выбирать пути объезда. Водителям большегрузов рекомендуют выбрать другой пункт пропуска для пересечения государственной границы.