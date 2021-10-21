Псковская область направила в Минпросвещения заявку для участия в программе капремонта школ

12:57, 21 октября 2021, ПАИ

Псковская область направила в Министерство просвещения РФ заявку на участие в государственной программе «Развитие образования» для реализации мероприятий по модернизации учебных заведений.

В заявке региона — 29 образовательных учреждений, которые станут основой для приоритетного отбора на получение субсидии на капитальный ремонт в 2022 году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель комитета проинформировал, что в перечень внесены объекты, которые в настоящее время остро нуждаются в ремонтных работах. Приоритет отдавался образовательным организациям, расположенным на селе или территории малых городов. И, наконец, отбор прошли и учреждения, успевшие в срок предоставить необходимую сметную документацию.

Андрей Ермаков рассказал и о большой комплексной совместной работе, которая была проведена комитетом с муниципалитетами. Особую ответственность в ходе подготовки региональной заявки проявили Псков, Великие Луки, а также Великолукский, Печорский, Куньинский, Островский, Стругокрасненский, Себежский и Порховский районы, добавил он.

«Проект для нас очень важен — степень износа фонда образовательных организаций велика, участие в программе будет серьезным подспорьем», — отметил Андрей Ермаков и подчеркнул, что глобальной задачей региона является участие в федеральной программе всех учреждений, нуждающихся в капремонте, — их в регионе 46.