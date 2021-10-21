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Общество

Туристы без прививок могут посещать только парки в Пушкинском заповеднике

С 1 ноября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» туристы без QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесённом в последние полгода заболевании смогут посещать только усадебные парки. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Представители заповедника подчеркнули, что непривитые туристы не смогут воспользоваться услугами экскурсовода, посещая парки. Это можно будет сделать только после предъявления QR-кода.

Подобную возможность посещения открытых площадок без QR-кода также рассматривают и в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике. В частности, речь идет о территориях Кремля в Пскове и крепости в Изборске, но окончательное решение еще не принято.

С 1 ноября в Псковской области вступают в силу поправки в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса, согласно которым доступ в музеи, картинные галереи, выставочные залы будет возможен только с QR-кодом о вакцинации. Аналогичные требования будут действовать для точек общепита, бассейнов, фитнес-центров и некоторых других организаций.

Полную версию материала можно прочитать на сайте «Псковской правды».

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