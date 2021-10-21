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Общество

Студентки великолукского филиала ПсковГУ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Студентки великолукского филиала ПсковГУ Елизавета Кайцова (специальность «Право и организация социального обеспечения») и Анастасия Бут-Гусаим (специальность «Архитектура») стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Организаторы мероприятия приготовили для участников насыщенную и интересную программу как в командном, так и в индивидуальном формате. Разнообразные конкурсные активности прошли под бессменным девизом – «Здесь нас не оценивают, а ценят!». Ребята стали участниками мотивационных встреч с экспертами в сфере науки и технологий, медиа, искусства, а также предложили свое видение проблематики «Дом, в котором нам жить».

«Я безумно рада, что побывала на мероприятии всероссийского масштаба, - поделилась своими впечатлениями Елизавета Кайцова. - Очень приятно обрести новых друзей. Мы работали в командах, решали кейсы, посещали мотивационные встречи. Здорово, что организаторы конкурса продумывают всё до мелочей. Всё прошло на высшем уровне!»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», Министерство просвещения Российской Федерации и Российское движение школьников. Целью конкурса является выявление и формирование сообщества школьников и студентов ссузов с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему.

В финале конкурса, который пройдет в ноябре, школьники и студенты ссузов смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: премии на образовательные цели в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей - для учеников 9-11 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

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