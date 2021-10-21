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Общество

Сильный ветер и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября

22 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Пройдет небольшой дождь, местами — умеренный, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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