Сильный ветер и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября
22 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Пройдет небольшой дождь, местами — умеренный, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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