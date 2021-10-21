В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе

14:00, 21 октября 2021, ПАИ

В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе. Эту возможность оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, в настоящее время работа ведется. Песков выразил надежду, что вскоре российский препарат получит ту регистрацию, которую «на самом деле он должен был получить давным-давно».

Он отметил, что для регистрации вакцины «Спутник V» остались технические формальности. Так, европейское ведомство говорит о нехватке некоторых данных. Соответствующие специалисты занимаются этим вопросом, заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что признание Россией иностранных вакцин от COVID-19 возможно в обоюдном формате.