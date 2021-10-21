На территории нового парка в Пскове появится мультимедийный фонтан

15:48, 21 октября 2021, ПАИ

На территории культурно-спортивного кластера «Россия — моя история» в Пскове планируется установить мультимедийный фонтан, рассказал ПАИ председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Он сообщил, что фонтан будет представлять собой сухую чашу, установленную на ровной площадке, с бьющими из-под земли струями воды. Благодаря специальным технологиям там будет образовываться мелкодисперсная взвесь, на которую с помощью лазерной системы будут проецироваться различные изображения под музыку.

Такие фонтаны уже установлены во многих городах России. Они работают в разных режимах и способны демонстрировать различные водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий.

Световой фонтан с музыкой в прошлом году был установлен в псковском дендропарке. В утином пруду парка установили световой фонтан, напоминающий лилию. Проект разработали специально для Пскова с учётом особенностей ландшафтного дизайна.

В фонтане используются семь световых программ, которые переключаются дистанционно, светодиодная оптика и четыре итальянских насоса.