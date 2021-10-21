60 тысяч тонн песка и соли заготовили для обработки федеральных трасс в Псковской области

14:54, 21 октября 2021, ПАИ

60 тысяч тонн противогололедных материалов заготовлено для обработки федеральных дорог в Псковской области, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В расчистке, обработке противогололедными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой будет задействовано 128 единиц спецтехники.

На вооружении подрядных организаций комбинированные дорожные машины, экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все противогололедные материалы заготовлены в необходимом объеме: песок – 1,418 тысячи тонн, песко-соляная смесь – 33,749 тысячи тонн, соль с антислеживателем – 7,490 тысячи тонн.

Дважды в сутки в Управление дорог поступают прогнозы погоды, информация о возможных осадках, а также штормовые предупреждения. Благодаря этим сведениям дорожники заранее готовятся к изменению погодных условий, своевременно принимают меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.