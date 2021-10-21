Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области
За прошедшую неделю в результате дорожно-транспортных происшествий погибло три человека и 15 человек пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на сайте пресс-службы МЧС России по Псковской области.
В период с 14 по 20 октября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП.
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