Развитие сельского туризма обсудят эксперты в медиацентре ПАИ 27 октября

15:47, 21 октября 2021, ПАИ

27 октября в медиацентре Псковского агентства информации пройдет рабочая встреча «Развитие сельского туризма, агротуризма, экотуризма». Мероприятие состоится в рамках практического бизнес-форума для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис».

С учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, встреча будет проводиться в онлайн-формате с 16:00 до 18:00.

В качестве спикеров выступят кандидат педагогических наук, исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев, директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов, глава представительства ФРиО в Пскове, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Они обсудят общие подходы к развитию сельского туризма, поговорят о видах сельского туризма, формах юридической регистрации туробъектов, бюджетировании. Также пойдет речь о возможных источниках поддержки (ресурсах) для развития туризма и агротуризма в районах, успешных практиках сельского туризма. Будет проанализировано взаимодействие с участниками туриндустрии районов, экспертами в области туризма и институтов поддержки малого бизнеса для определения туристических предложений, инфраструктурных решений, продуктов для развития.

Подключиться к рабочей встрече смогут все желающие предприниматели из сферы сельского туризма, агротуризма, экотуризма Псковской области. Программа и регистрация для подключения к трансляции и участия в обсуждении на сайте по ссылке. В дальнейшем всем зарегистрированным участникам будет отправлена ссылка для входа в онлайн-мероприятие.