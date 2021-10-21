За нарушение предписания суда мужчина из Новосокольников отправится в тюрьму

15:34, 21 октября 2021, ПАИ

В Новосокольническом районе мужчина отправится в тюрьму за нарушение предписания суда. Об этом пишет Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области».

При освобождении из исправительной колонии мужчине вручили предписание о том, что он должен не позднее июня 2019 года прибыть по избранному им месту жительства. Однако бывший заключенный этого не сделал, проживал за пределами района, в том числе в Санкт-Петербурге, пока его не задержали полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ (неприбытие без уважительных причин к избранному им месту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок, в целях уклонения от административного надзора, будучи лицом, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы).

Подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.